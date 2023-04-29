Деньги 29 апреля 2023, 00:32 Руководитель «Циан. Аналитики» Попов заявил, что произойдет с ценами на недвижимость Руководитель «Циан. Аналитики» Попов предупредил о стагнации цен на квартиры

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На рынке недвижимости в России стоит ждать стагнации цен. Такой прогноз дал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, ждать падения цен на новостройки не стоит. Скорее всего, если снижение и произойдет, оно будет небольшим. Тенденция на стагнацию продолжится.

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Падение стоимости произойдет лишь на низколиквидные объекты, написало «Агентство Бизнес Новостей».