Деньги 29 декабря 2023, 13:26 Руководитель факультета «Синергии» Пономарева: малый ретейл может конкурировать с маркетплейсами

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Маркетплейсы не вытеснят малый ретейл, несмотря на возможность сравнивать цены и выбирать более выгодные предложения. Об этом сообщила руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Пономарева в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, многие россияне делают выбор в пользу небольших магазинов, чтобы поддержать местную экономику. Еще один плюс таких торговых точек — персональное обслуживание.

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Пономарева добавила, что малый ретейл порой предлагает уникальные товары, которые нельзя найти в интернете, передала «Вечерняя Москва».