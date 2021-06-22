Стоимость биткоина рухнула до $31 тысячи

Цена биткоина упала более чем на 11% за прошедшие сутки. Теперь криптовалюта стоит 31 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, стоимость биткоина снизилась за сутки на 11,15%, достигнув отметки 31 627 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина упала на 11,25%. По состоянию на 00:54 по московскому времени криптовалюта стоила 31 593 доллара.

В понедельник, 21 июня, стоимость биткоина рухнула до локального минимума в 31,7 тысячи долларов. За последние 10 дней цена криптовалюты снизилась почти на 10 тысяч долларов. Активное падение началась после того, как в четырех китайских провинциях запретили майнинг.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявлял, что компания снова начнет продавать свои автомобили за биткоины, когда получение криптовалюты сделают экологически чистым. Он также отметил, что Tesla продала прядка 10% имевшейся криптовалюты и доказала, что от биткоина можно избавиться без изменения ситуации на рынке.