Рублю спрогнозировали ослабление по отношению к доллару | 360°

Деньги 27 октября 2022, 04:34 Рублю спрогнозировали ослабление по отношению к доллару «Известия»: ослабление рубля до 65–67 за доллар спрогнозировали к концу 2022 года Pxhere

Читать 360tv в

К концу 2022 года средний курс национальной валюты может опуститься до 64,8–67,6 рубля за доллар и до 62–66,1 рубля за евро. Такие данные приводятся в консенсус-прогнозе «Известий».

Член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян считает, что ослабление рубля к концу текущего года будет связано с постепенным сокращением профицита торгового баланса и ростом параллельного импорта.

Реклама

Не исключается также, что на курс рубля будут давить падение цен на сырье и сокращение объемов экспорта на фоне введенных санкций.

Реклама

Решение отложить возврат к бюджетному правилу поможет поддержать рубль до конца года на текущих значениях или немногим выше. На поддержку национальной валюты также может повлиять исход саммита «Большой двадцатки» (G20).

В ближайший месяц курс доллара останется на уровне 60-62 рублей за единицу валюты, спрогнозировал экономист Михаил Беляев. По его словам, курс зависит от состояния российской и американской экономик, а сейчас в них нет резких взлетов или же падений. С евро, по словам Беляева, произойдет то же самое.