Рублю предсказали укрепление после Нового года

Курс рубля к новогодним праздникам может колебаться в диапазоне от 71,50-74,50 за доллар. После Нового года национальная валюта РФ может укрепиться и достичь показателей ниже 70. С таким прогнозом выступил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По его мнению, укрепления рубля можно ждать в конце января — начале февраля, если цена на нефть будет колебаться в пределах 80-85 долларов за баррель, написала «Российская газета».

«Полагаю, что до Нового года не следует опасаться за рубль. Это одна из самых крепких валют стран ЕМ (развивающихся рынков — прим. ред.). Волатильность курса в уходящем году была довольно низкой», — отметил Ващенко.

Эксперт добавил, что ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена до 8,5% годовых. Это, по его словам, уже заложено в цены ОФЗ. Отдельно он затронул вопрос инфляции. Она внушает опасения, потому что охватывает большое число стран, что провоцирует подорожание экспортных товаров.

«Именно поэтому инфляция не является фактором для ослабления рубля. Подобный период в экономике уже был в середине 2000-х годов», — пояснил он.

Говоря о нефти, он допустил рост котировок выше 76 долларов за баррель, а это тоже будет способствовать укреплению рубля.