Рублю предсказали резкий обвал
Обвал российского рубля начнется во второй половине 2021 года. Такой прогноз сделал экономист, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, сообщила «Российская газета».
Снижение стоимости национальной валюты ожидается во второй половине года. К этому времени вырастет спрос на импорт и валюту для заграничных поездок. Курс американского доллара подскочит до 77, а евро — до 90. Спрос будет повышенным в результате открытия границ и восстановления экономики России.
Второе полугодие для российской валюты традиционно более слабое, отметил Васильев. Это связано с выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу, написал сайт «Утро.ру».
«В то же время у доллара в этом году будет поддержка, из-за которой он сможет давить на валюты в развивающихся странах мира», — объяснил специалист.
В нее включается повышение уровня инфляции в мире, а рост доллара поспособствует увеличению рыночных ставок.
Банк России на заседании 19 марта сохранит ключевую ставку на историческом минимуме в 4,25% годовых, допустил экономист. Он ожидает, что ЦБ откроет цикл повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции. К концу года она может достигнуть 5%.