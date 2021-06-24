Рублю предсказали максимальное укрепление

Рубль может укрепить свои позиции на максимальном уровне. Главным фактором, который идет на пользу российской валюте, является рост мировых цен на нефть, рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Аналитик напомнила, что цена на эталонную нефть марки Brent впервые с 2018 года превысила 75 долларов за баррель. Помимо этого, на поддержку рубля влияет повышение ключевой ставки Центробанка до 5,5 процента годовых, сообщила она агентству «Прайм».

Специалист отметила, что при необходимости ставку продолжат повышать. Об этом накануне заявил также первый зампред Банка России Алексей Заботкин. Он допустил, что регулятор может повысить ставку выше шести процентов, чтобы снизить инфляционные ожидания.

Беленькая также обратила внимание на то, что есть факторы, которые сдерживают укрепление рубля. К ним она отнесла изменение риторики Федеральной резервной системы США. Регулятор считает необходимым начать сворачивать программы количественного смягчения. Также ФРС изменила прогнозы по росту ставки уже в 2023 году.

Эти заявления вызвали укрепление доллара к валютам ЕМ (развивающихся рынков — прим. ред.), к которым относится и рубль.

Также на положение российской валюты влияет геополитический фон. По словам Беленькой, несмотря на смягчение рисков на фоне российско-американского саммита в Женеве, пока рано говорить о нормализации ситуации.