Рублю предрекли второе дыхание

В последнее время российский рубль стал устойчивым по отношению к другим валютам. Сейчас доллар стоит до 60,7 рубля и не выходит за эти рамки, но в ближайшее время ожидается изменение курса, поделился с «Праймом» аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Если рубль пробьет верхнюю границу, то может закрепиться в районе 62-64 рублей за доллар. А если национальная валюта США опустится ниже 60 рублей, возможно обновление июньского минимума в 55 рублей.

При этом доллар может восстановить позиции на фоне стабильности доходов от ввоза и вывоза товаров. Однако падение стоимости доллара до этой отметки означает возможность выгодно приобрести американскую валюту.

Российский рубль начал укрепляться после решения Москвы о переводе расчетов за энергоресурсы с доллара на рубли. Это решение вызвало волну критики со стороны покупателей российского газа и нефти на Западе. Однако они были вынуждены принять условия. Эксперты предлагают ввести новую международную валюту, которая стала бы альтернативой доллару.