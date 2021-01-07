Рублю предрекли резкое падение в январе

Рубль может в январе резко подешеветь, если американские власти объявят новые ограничительные меры против России. Курс доллара может взлететь до 80-85 рублей, предупредил экономист Никита Масленников.

«Если США примут новые санкции против России, то курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января», — сказал эксперт Ura.ru.

При этом Масленников добавил, что американская валюта может потерять свои позиции на фоне проходящих в США протестов. Митинги могут привести к тому, что валюта страны станет стоить около 70 рублей.

Эти предположения подтвердил экономист и директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Но он отметил, что рубль укрепится ненадолго. В конце января пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена, которая стабилизирует экономику США.

Конгресс 7 января официально подтвердил победу Байдена на выборах нового президента США. Инаугурация намечена на 20 января. После штурма Капитолия и начавшихся беспорядков в Вашингтоне Дональд Трамп пообещал мирно передать власть.