Деньги 24 февраля 2024, 17:11 Рублю предрекли прохождение «пика налогового периода» Аналитик Антонов: рубль пройдет пик налогового периода в конце февраля РИА «Новости»

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Российской валюте придется окунуться в пик налогового периода, но она благополучно справится с этими сложностями к началу весны. Об этом агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад компании-экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки и бизнес стал меньше приводить ее на рынок.

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«Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры», — отметил эксперт.

Аналитик предположил, что трейдеры могут негативно отреагировать на новый санкционный пакет против России, что повлияет на рубль в последнюю неделю февраля. Антонов также спрогнозировал, что цена доллара составит от 93 до 96 рублей, а евро будет торговаться в пределах 99-104 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев указал на скорое укрепление рубля. По его словам, в интервале от нескольких дней до двух недель российская валюта станет котироваться в диапазоне 89-91 за доллар.