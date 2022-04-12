facebook_pixel
    12 апреля 2022, 05:14

    Рублю предрекли продолжение курса на укрепление

    «Известия»: отмена ряда валютных ограничений не станет помехой укреплению рубля

    Валерия Шафирко

    В апреле рублю пророчат продолжение курса на укрепление. Эксперты сходятся во мнении, что отмена некоторых валютных ограничений не станет этому помехой.

    Ослабление национальной валюты 11 апреля носит больше спекулятивный и эмоциональный окрас, отметил в беседе с газетой «Известия» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    В дальнейшем, если геополитические и рыночные факторы существенно не изменятся, то в апреле доллар будет находиться в коридоре 78-86 рублей, а евро — в промежутке от 85 до 94 рублей, прогнозируют специалисты.

    Ослабление рубля возможно при снижении объемов продажи выручки экспортерами, однако это может стать следующим шагом регулятора.

    Заморозка резервов России подтолкнула многие страны к игнорированию доллара. Это, как считают обозреватели международной деловой газеты Financial Times, может расколоть финансовую систему и снизить доминирование американской валюты, превратив его в «финансовый Суэцкий канал». Если тенденция отхода от доллара в ближайшие годы сохранится, то санкции в отношении ЦБ РФ станут ключевым моментом падения валюты США.