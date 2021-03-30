Рублю предрекли обвал к лету

Российская национальная валюта может серьезно обвалиться к лету даже на фоне подорожания нефти. На рубль окажут давление риск введения новых американских санкций и его неустойчивость. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на прогноз Saxo Bank.

Как отметил валютный стратег банка Джон Харди, рубль подешевеет по отношению как к доллару, так и к евро. Цена доллара может подняться до 80 рублей, а валюты Евросоюза — до 96 рублей. Эксперты считают, что возрождение мировой экономики теперь связано не столько с банковской системой, сколько с социальной стороной.

«Можно назвать это „парадигмой социальной стабильности“. Проще говоря, новая мантра — это печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне», — цитирует Lenta.ru главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Он предостерег, что новая схема может привести к «галопирующей инфляции».

Накануне основатель Frendex Group Руслан Пичугин заявил, что падение курса рубля не так сильно отражается на обычной жизни людей, как это кажется на первый взгляд.