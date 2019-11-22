  • Рублю предрекли новогоднее ослабление

    22 ноября 2019, 10:09

    Алексей Сахаров

    Финансовые аналитики предсказали незначительное ослабление рубля относительно доллара. Падение курса национальной валюты ожидается к новогодним праздникам, не сговариваясь отметили эксперты. Их опросили журналисты издания РБК.

    Отечественные аналитики считают, что к Новому году курс российской валюты установится в пределах 64-65 рублей за доллар США. В свою очередь за рубежом уверены, что к концу декабря доллар установится в цене на уровне 64,18 рублей за один американский доллар, сообщил сайт издания Bloomberg.

    «Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 рублей (за доллар) до конца года», — подтвердил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

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    В России давно говорят об отказе от доллара в международных торговых операциях. В частности, такую меру аналитики указывают как основную и наиболее разумную в условиях антироссийских американских санкций. Финансисты готовы переключиться на евро, а самые отчаянные (или самые дальновидные) — на юани.

    К слову, с начала 2019 года курс российской национальной валюты вырос по отношению к доллару на 7,6%. В 2020 году Фонд национального благосостояния России намерен сократить долю своих инвестиций в долларе. Какую валюту он выберет вместо заокеанской, пока не сообщается.