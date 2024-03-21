Деньги 21 марта 2024, 02:51 Рублю предрекли временное ослабление Полевой: расчеты по фьючерсу могут временно ослабить рубль Freepik

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Колебания российской валюты на торгах 21 марта могут составить от одного до двух рублей. Такое мнение, как сообщил РБК, высказал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

Причиной негативной динамики эксперт назвал возможную игру против курса из-за расчетов по валютному фьючерсу — контрактам, базовым активом по которым является обменный курс.

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«Возможный всплеск волатильности/ослабления рубля <…> инвесторам нужно иметь в виду», — предупредил Полевой.

Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова заявила, что после выборов президента России может произойти временное ослабление курса рубля. Курс доллара может подняться до 98 рублей. По словам эксперта, определенное падение курса национальной валюты прежде всего связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться. При этом высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция курса.