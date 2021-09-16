Коронавирус сочли главной угрозой рублю осенью

Положение российской валюты осенью 2021 года может пошатнуться из-за коронавируса. Ухудшение эпидемической обстановки сочли главной угрозой для рубля.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала агентству «Прайм», как скажется на российской валюте новая волна пандемии.

«Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире», — подчеркнула она.

Ослабления рубля нельзя исключать и при сворачивании ФРС США программы поддержки более быстрыми темпами. Американский доллар при этом укрепится, а условно рисковые валюты, наоборот, потеряют свои позиции.

Позитивным фактором для рубля Зайцева назвала проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В ближайшие месяцы курс доллара к российской валюте будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей. Евро к рублю — в пределах 85,5-87,5 рубля.