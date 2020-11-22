Рублю грозит девальвация? Экономисты разошлись во мнениях после заявления Путина

Российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20, затронул тему девальвации нацвалют, которая несет в себе большой риск. В разговоре с «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко напомнил, что девальвация началась еще в 2014 году.

Девальвации рубля началось еще в 2014 году, идет уже шесть лет и никуда не исчезала, поэтому будет она или не будет — вопрос неактуален. Рубль уже девальвирован Вячеслав Зайченко главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ», экономист.

Он также не исключил скачки стоимости национальной валюты. Все дело в подведении итогов американских выборов.

«По поводу его сильных волатильных скачков в ближайшее время — все может быть, потому что 14 декабря никто не отменял, итоги американских выборов. Конечно, до 14 декабря ситуация может быть острой. Пока мы видим, что рубль укреплялся две недели подряд. Сейчас, скорее всего, он пойдет опять расти, потому что будет просто банальная техническая коррекции после нисходящего импульса торгов», — отметил экономист.

Вячеслав Зайченко заверил, что это нормальное явление для финансовых рынков, это все — рациональные движения.

Тем не менее финансист Александр Саяпин считает, что российскому рублю девальвация не грозит. Но теоретически она возможна. Однако даже в этом случае пройдет она мягко и население сильно не пострадает, рассказал он «360». Что касается Европы и США, то они, по мнению финансиста, «крепче стоят на ногах».

«Девальвация рубля, думаю, не грозит. По доллару и евро — тоже думаю, что будет все нормально. Эти опасения связаны с тем, что народ не работает, а кушать продолжает, и из-за этого экономика всех стран проседает. Но с учетом новостей о разработке сыворотки, которая уже весной будет действовать, это вовсю укрепило доллар сразу на 19%, если не ошибаюсь. И все будет хорошо», — объяснил Саяпин.

В субботу в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии прошел саммит G20. На нем Владимир Путин выступил с заявлением о том, что девальвация национальных валют несет в себе большой риск. По его словам, фискальные доходы снижаются, а необходимость дополнительной поддержки экономики увеличивается.