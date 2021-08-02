Эксперты объяснили, почему можно ждать укрепления курса рубля в августе

Хотя август традиционно бывает опасным для рубля месяцем, именно в этом году большие шансы на укрепление курса нацвалюты к доллару. Таким мнением с «Известиями» поделились отечественные эксперты.

По мнению экономистов, обычно курс рубля в августе падает по двум причинам. Во-первых, повышается спрос на иностранную валюту, которую начинают приобретать россияне для отдыха за рубежом. Во-вторых, вторая половина года бывает более слабой для цен на нефть.

Но именно в этом году, считают аналитики, сложилась иная ситуация. Зарубежным туризм из-за ковидных ограничений сведен к минимуму, и спроса на зарубежную валюту просто не будет. При этом цены на нефть продолжают расти, несмотря на введенные западом санкции. Поэтому эксперты предполагают, что в августе национальная валюта может зафиксироваться на уровне ниже 73 рубля за доллар.

Ранее специалисты отметили, что объемы импорта российских товаров в США продолжают расти, несмотря на все санкции. Одну из причин эксперты видят в том, что Вашингтон вводил санкции избирательно, специально не касаясь важных экономически сфер.