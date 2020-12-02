В ЦБ отказались преобразовывать безналичные рубли в цифровые

Осенью ЦБ обнародовал концепцию цифрового рубля, согласно которой он будет представлять собой цифровой код и храниться в электронном кошельке Центробанка. Тогда как безналичные деньги находятся на счетах в коммерческих банках. Регулятор предложил несколько вариантов, при которых банки будут посредниками в работе с цифровым рублем.

30 ноября «Сбер» презентовал собственную концепцию, предложив перевести все безналичные рубли в цифровые, добавив им ряд ограничений.

Согласно концепции «Сбера», каждому рублю предлагается присвоить уникальный номер, что даст возможность его отследить. Электронным деньгам также можно присвоить определенные атрибуты, которые, например, укажут, на что их можно потратить. Наконец, проводить платежи цифровыми рублями можно было бы по условиям смарт-контрактов, чтобы контролировать использование средств.

По словам Заботкина, цифровой рубль будет выпускаться и контролироваться Банком России, а коммерческие банки и другие финансовые посредники смогут создавать и развивать сервисы для работы с этой валютой. Анонимными виртуальные кошельки с цифровыми рублями не будут.