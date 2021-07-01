Рубль за последние 29 лет стал привлекательной валютой для иностранных инвесторов. Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов отметил, что его перестали называть «деревянным».

Ровно 29 лет назад, 1 июля 1992 года, официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом.

«За последние 29 лет рубль стал полноценной свободно конвертируемой валютой (СКВ). Он пока еще не стал мировой резервной валютой, поскольку его не держат в резервах ни международные центральные банки, ни коммерческие. Еще один момент: в обиходе уже давным-давно не употребляется слово «деревянный», — отметил он.

Он отметил, что к рублю поменялось отношение как жителей России, так и инвесторов. В 1992 году российская валюта, по его словам, была беспомощна, практически выведена из оборота. Поэтому бюджетники не получали зарплаты, пенсионеры — пенсии, студенты — стипендии.

«Никаких обязательств государство не выполняло, и рубля как такового в обращении не было», — добавил Мамонтов.

К 2021 году рубльс стал полноценным платежным средством на территории России, им интересуются инвесторы, и они в него вкладываются.