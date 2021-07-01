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    01 июля 2021, 05:48

    Рубль за 29 лет перестал быть «деревянным» — эксперт

    Екатерина Шамина

    Рубль за последние 29 лет стал привлекательной валютой для иностранных инвесторов. Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов отметил, что его перестали называть «деревянным».

    Рубль за 29 лет перестал быть «деревянным» — эксперт

    Ровно 29 лет назад, 1 июля 1992 года, официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом.

    «За последние 29 лет рубль стал полноценной свободно конвертируемой валютой (СКВ). Он пока еще не стал мировой резервной валютой, поскольку его не держат в резервах ни международные центральные банки, ни коммерческие. Еще один момент: в обиходе уже давным-давно не употребляется слово «деревянный», — отметил он.

    Он отметил, что к рублю поменялось отношение как жителей России, так и инвесторов. В 1992 году российская валюта, по его словам, была беспомощна, практически выведена из оборота. Поэтому бюджетники не получали зарплаты, пенсионеры — пенсии, студенты — стипендии.

    «Никаких обязательств государство не выполняло, и рубля как такового в обращении не было», — добавил Мамонтов.

    К 2021 году рубльс стал полноценным платежным средством на территории России, им интересуются инвесторы, и они в него вкладываются.