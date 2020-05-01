Рубль вырос в апреле больше чем на 5%

В апреле рубль вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро. Таким образом он восполнил половину снижения в марте.

Согласно данным Московской биржи, доллар вырос на 1,39 рубля, а курс евро на 2,06 рубля к закрытию торгов на 30 апреля. В апреле максимальная отметка американской валюты составляла 79,38 рублей. Минимальное значение было 72,60 рублей. Евро имел показатели в 87,1 рублей и 79,01 рублей соответственно.

Эксперты считают, что падение доллара связано прежде всего с продолжением карантина. Помимо этого вступает в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Это также сказывается на курсе валют.

Ранее курс доллара опустился до 73 рублей. Минимальная отметка в течение дня опускалась до 72,98 рубля.