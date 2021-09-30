Рубль вырос на старте торгов Мосбиржи

Курс рубля вырос по отношению к доллару в начале торгов Московской биржи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные торговой площадки.

Стоимость доллара по сравнению со стоимостью на закрытии торгов упала на восемь копеек, до 72,76 рубля.

Курс евро вырос. Он составил 84,577 рубля по отношению к рублю. Это выше предыдущих показателей на 7,75 копейки.

Ранее специалисты назвали валюты с высоким потенциалом роста. В их число попали чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк.