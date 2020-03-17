Рубль вырос на открытии торгов

Американский доллар сейчас стоит 74,12 рубля, вчера его стоимость составляла 75 рублей. Евро также понизился в цене. На данный момент его цена 82,74 рубля, накануне европейская валюта стоила 84 рубля.

Эксперты сообщили, что в ближайшее время не стоит ждать резкого снижения цен на зарубежные валюты. До значений начала года они пока не опустятся. Однако, небольшой спад возможен.