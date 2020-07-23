Рубль вырос к доллару и снизился к евро

Курс доллара упал на 11 копеек — до 70,95 рубля. В то же время курс европейской валюты вырос на восемь копеек, теперь он составляет 82,27 рубля.

Возможно умеренное повышение российских фондовых индексов и рубля в силу восстановления оптимизма на рынке нефти и площадках США. Так считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, сообщил Rosbult.

Цены на нефть эталонных марок повысились. По данным на 10:05 по московскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне возросла на 0,45% — до 44,49 доллара за баррель. На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на сентябрь увеличились в цене на 0,48% — до 42,1 доллара за баррель.

С начала 2020 года российская национальная валюта значительно обесценилась к доллару и евро. Существенное давление на рубль оказали всеобщая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавируса и страха по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть.