Рубль впервые с 2016 года вошел в список 20 самых популярных валют в мире

Рубль впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Возвращение национальной валюты в рейтинг способствовало использование Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Рубль в рейтинге расположился на 20 месте по итогам июля. В последний раз валюта попадала в рейтинг в декабре 2020 года. Она также расположилась на последнем месте с долей 0,26%.

На первом месте в топ-20 популярных мировых валют расположился доллар — 39,38%, на втором месте евро — 38,43%, на третьем месте — c 5,99%, британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли вошли японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента).

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.