Рубль не вернется к докризисным показателям в 2021 году. Российская валюты сможет лишь отыграть потери, понесенные на фоне пандемии коронавируса.

Рубль в прошлом году начал терять свои позиции по отношению к основным валютам из-за обострения на геополитическом фоне и ослаблении аппетитов инвесторов ко всем рискованным активам, отметил ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

В 2020 году американский доллар по отношению к рублю подорожал на 20% и составил 74,41 рубля за единицу, евро — на 32%, остановившись у 91,5 рубля. В докризисные времена доллар стоил 64 рубля, а евро — 70 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что они с оптимизмом смотрят на отечественную валюту. В 2021 году рубль может отыграть часть потерь предыдущего года. В первом полугодии он может укрепиться до 68–73 рублей к доллару и 85–90 рублей к евро благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса России.

В «БКС мир инвестиций» также не теряют надежды в укреплении национальной валюты — около 70 рублей к доллару и 85 рублей к евро.

Экономисты считают, что изменить ситуацию может только снижение санкционного давления и рост нефтяных цен.