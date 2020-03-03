Рубль упал в цене на 5%. Чего ожидать от курса в начале весны

Как написала газета «Известия», министр финансов Антон Силуанов объяснил такой скачок в курсах зависимостью рубля от цен на нефть — за этот период цена нефти Brent снизилась с 58 до 49 долларов за баррель. При этом в прошлом году такой зависимости не наблюдалось.

Также эксперты заметили и сильное удешевление акций мировых компании, что указывает на скептичное отношение инвесторов к состоянию мировой экономики.

Специалисты называют сразу несколько факторов. Это распространение коронавируса, трудная ситуация на европейском рынке в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, а также нарастание напряженности между Турцией и Россией в сирийской провинции Идлиб. У этих стран достаточно тесные торговые отношения, на которые сразу сказываются геополитические противоречия.

К тому же, рубль сохраняет зависимость и от цен на черное золото, теперь рубль скачет только при резких изменениях стоимости нефти. Поэтому дальнейшая судьба российской валюты зависит от того, договорятся ли страны ОПЕК о сокращении ее добычи, а также как скоро вспышка коронавируса пойдет на спад.