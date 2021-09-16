Рубль упал в ходе торгов

После открытия торгов на Московской бирже российский рубль немного потерял в цене. Об этом сообщил RT.

Американский доллар подорожал на 2,5 копейки и подошел к отметке в 72,30 рубля. Курс европейской валюты остался на прежнему уровне — 85,37 рубля.

Ранее глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук выразил уверенность, что в ближайшие пять лет миру не грозит глобальный кризис в экономике. Он заметил, что на рынке большой объем ликвидности, поскольку кредитно-денежная политика ведущих регуляторов остается мягкой.