Рубль упал после открытия торгов

Курс европейской валюты вырос на восемь копеек и составил 77,24 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 20 копеек и подошел к отметке в 68,87 рубля.

Ранее аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев допустил, что наиболее оправданной перспективой в ближайшем будущем выглядит коридор в 70-75 рублей за доллар.

Он предположил, что Центробанк и Минфин будут стараться держать российскую валюту на этом уровне.