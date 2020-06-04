    04 июня 2020, 10:50

    Рубль упал после открытия торгов

    Артур Блянихов

    После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Об этом сообщил RT.

    Курс европейской валюты вырос на восемь копеек и составил 77,24 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 20 копеек и подошел к отметке в 68,87 рубля.

    Ранее аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев допустил, что наиболее оправданной перспективой в ближайшем будущем выглядит коридор в 70-75 рублей за доллар.

    Он предположил, что Центробанк и Минфин будут стараться держать российскую валюту на этом уровне.