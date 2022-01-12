Рубль упал относительно доллара и евро на открытии торгов

Рубль снизился относительно доллара и евро на открытии торгов 12 января. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Московскую биржу.

Курс доллара поднялся 1,5 копейки и составил 74,46 рубля за единицу. Курс евро вырос на 11,5 копейки — до 84,79 рубля.

Ранее мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 11 января. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,63%, составив 78,72 доллара за баррель. Фьючерсы на марки Brent с поставкой в феврале поднялись на 0,42% и составляют 81,21 доллара за баррель.