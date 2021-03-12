Рубль упал относительно доллара и евро

Рубль упад относительно доллара и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом сообщил ТАСС.

По данным газеты «Взгляд», курс доллара вырос на четыре копейки — до 73,37 рубля. Курс евро поднялся на девять копеек и составил 87,93 рубля.

Доктор экономических наук Александр Данильцев считает, что Россия не сможет совсем не зависеть от доллара. По его словам такой опыт уже был в советское время. Данильцев уточнил, что это было возможно благодаря отсутствию частных компаний — все было государственным.