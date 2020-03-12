Рубль упал на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты подскочил на 1 рубль 36 копеек и составил 83,41 рубля. К 11:00 утра евро подорожало до 83,75 рубля.

В свою очередь американский доллар прибавил в цене 1 рубль 89 копеек, до 73,84 рубля. К 11:00 часам американская валюта подошла к отметке 74,14 рубля.

Официальный курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: валюта Евросоюза — 81,0207 рубля, доллар США — 71,4720 рубля.