Аналитик уверен, что рубль укрепится только в случае, если история с коронавирусом отойдет на второй план и станет больше медицинским вопросом, а не экономическим условием. Точных сроков в такой ситуации, конечно, назвать нельзя.

«Конечно, перспективы курса в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но закрепление в диапазоне 65-70 при нефти около 45-50 долларов — вполне возможный сценарий. Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием», — сказал агентству «Прайм» ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Предположительно, это случиться в ближайшее время, так как разработка вакцины выйдет на финишную прямую, отметил Кочетков.

Такая неуверенность в рубле может сохраняться некоторое время, но ситуация может быстро измениться, отметил сайт «Газета.ru».

Ранее резкое укрепление рубля спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф. Он сослался на мнение аналитика Генри Гроубу, которого сам считает одним из самых старых и опытных специалистов.