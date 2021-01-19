Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Американская валюта к закрытию торгов потеряла 34 копейки от своего курса, евро снизился на 12 копеек.

В ходе работы биржи максимальна цена доллара для продажи достигала 73,94 рубля, но минимальная цена, которая интересовала покупателей была ниже — 73,23 рубля. По итогам торгов курс доллара составил 73,65 рубля.

Курс евро оказался стабильнее. Максимальная цена для продажи составила 73,93 рубля, минимальная цена спроса — 73,23 рубля. Европейская валюта завершила торги с результатом 73,67 рубля.