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    19 января 2021, 23:27

    Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

    Анатолий Минкин

    Курс рубля пошел вверх вечером во вторник, 19 января, по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
    Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

    Американская валюта к закрытию торгов потеряла 34 копейки от своего курса, евро снизился на 12 копеек.

    В ходе работы биржи максимальна цена доллара для продажи достигала 73,94 рубля, но минимальная цена, которая интересовала покупателей была ниже — 73,23 рубля. По итогам торгов курс доллара составил 73,65 рубля.

    Курс евро оказался стабильнее. Максимальная цена для продажи составила 73,93 рубля, минимальная цена спроса — 73,23 рубля. Европейская валюта завершила торги с результатом 73,67 рубля.