Рубль укрепился после открытия торгов

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом сообщил RT.

Курс европейской валюты снизился на шесть копеек и составил 83,08 рубля. Американский доллар потерял в цене девять копеек и подошел к отметке в 71,79 рубля.

К концу следующего года в России появится новая сторублевая купюра. Ее эскиз уже утвержден.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — объяснил зампред Центробанка Михаил Алексеев.