Рубль укрепился после открытия торгов
Курс валют упал на открытии торгов
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом сообщил RT.
Курс европейской валюты снизился на шесть копеек и составил 83,08 рубля. Американский доллар потерял в цене девять копеек и подошел к отметке в 71,79 рубля.
К концу следующего года в России появится новая сторублевая купюра. Ее эскиз уже утвержден.
«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — объяснил зампред Центробанка Михаил Алексеев.