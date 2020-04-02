Рубль укрепился после обращения Путина к нации

До начала обращения президента России Владимира Путина доллар стоил дороже 79 рублей. Во время уже второго своего обращения к нации в связи с пандемией коронавируса российский лидер объявил нерабочим весь апрель. Путин подчеркнул, что подходящая к концу неделя, которую он ранее объявил нерабочей, помогла выиграть время, чтобы принять правильные меры.

Все необходимые решения, в том числе и сокращение количества выходных дней, будут принимать исходя из ситуации. Строить прогнозы пока рано, так как пик коронавируса еще впереди. Президент России особо отметил, что самое главное в сложившейся ситуации — это сохранение рабочих мест и доходов россиян.

Во многих регионах России в рамках борьбы с инфекцией ввели режим строгой самоизоляции. Людям нельзя выходить на улицу без серьезной причины. По состоянию на 2 апреля коронавирусом в России заразились 3548 человек. Умерли от COVID-19 30 пациентов.