Рубль укрепился после беседы Путина и Байдена

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро к вечеру вторника, 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара потерял 74,5 копейки и составил 76,29 рубля. Потери курса евро составили 91,25 копейки и торги европейская валюта завершила с результатом 90,99 рубля.

Влияние на укрепление рубля оказал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщила пресс-служба Белого дома, главы мировых держав обсудили глобальные и региональные темы. Беседа не касалась санкций.

Президенты обсудили вопросы сохранения стратегической стабильности и сохранение диалога по Договору СНВ. Байден выразил свое беспокойство переброской российских сил к границе с Украиной. Он попросил Путина снизить градус напряженности.

Кроме того, президент США предложил российскому коллеге провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране. Он также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках.