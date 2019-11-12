Рубль укрепился на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты снизился до 70,40 рубля. В свою очередь американский доллар также подешевел. Его цена — 63,81 рубля.

Отмечается, что ранее индекс Мосбиржи обновил исторический минимум, преодолев отметку в три тысячи пунктов. По мнению аналитиков, это связано с оздоровлением отечественной экономики, а также верой в финансовую стабильность, несмотря на давление западных стран.