Рубль укрепился на открытии торгов

Курс европейской валюты упал на 44 копейки и подошел к отметке 79,57 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на 66 копеек и составил 70,62 рубля.

Ранее биржевые аналитики спрогнозировали, каков будет курс валют в июле. По их мнению, доллар будет колебаться в районе 68-69 рублей, а евро — 76,5-78 рублей

Отмечается, что пандемия коронавируса отступает, и главное влияние на курс валют оказывает стоимость нефти.