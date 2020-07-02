    02 июля 2020, 11:02

    Рубль укрепился на открытии торгов

    Артур Блянихов

    После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом сообщил RT.

    Курс европейской валюты упал на 44 копейки и подошел к отметке 79,57 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на 66 копеек и составил 70,62 рубля.

    Ранее биржевые аналитики спрогнозировали, каков будет курс валют в июле. По их мнению, доллар будет колебаться в районе 68-69 рублей, а евро — 76,5-78 рублей

    Отмечается, что пандемия коронавируса отступает, и главное влияние на курс валют оказывает стоимость нефти.