Рубль укрепился на Forex по отношению к доллару и евро

Курс доллара на международном валютном рынке Forex просел до 77,5 рубля, евро — до 90,78 рубля. Эксперты считают, что российская валюта укрепилась на фоне выборов президента США.

По данным ТАСС на 21:36 мск, курс рубля Forex ускорил рост по отношению к доллару до 2,1% и торговался по 77,5 рубля. По отношению к евро — на 2,1% до 90,78 рубля.

Днем ранее к закрытию торгов на Мосбирже курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1,45% до 79,09 рубля, а евро — на 0,98% до 92,79 рубля.

Российскую валюту, по данным агентства экономической информации «Прайм», поддерживает общий оптимизм на мировых рынках, на которых к вечеру активизировался спрос на риск. Инвесторы ждут результатов выборов президента США, которые должны принести определенность и стабильность рынкам.

Вечером 4 ноября основные фондовые европейские индексы закрылись заметным ростом до 2,4%, американские — до 4,2%. На 3,6%, превысив 41 доллар, подорожал баррель нефти сорта Brent.

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко уточнил, что перед новым годом, когда избранный президент США озвучит свою стратегию на будущее, рубль вернется на прежние позиции.