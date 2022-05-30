Россия подготовилась к санкциям заранее и предприняла верные шаги для укрепления рубля, поэтому они не сработали так, как ожидали на Западе. Об этом сказано в статье иранского издания Resalat.

Стоимость золотовалютных резервов страны в начале 2022 года оценивалась в 630 миллиардов долларов. Россия была обладательницей одного из крупнейших в мире валютных резервов, который использовался как инструмент предотвращения девальвации рубля. Он был заранее особым образом диверсифицирован — только 16% составляли доллары вместо 40% пять лет назад.

Кроме того в последние годы страна активно искала новых партнеров за пределами европейского рынка. Значительной целью в этой новой стратегии стал Китай.

Введенные в 2022 году санкции против России оказались неэффективными из-за грамотной денежно-кредитной политики правительства и ограничений на операции с национальной валютой. В частности, полезным для экономики стало решение принимать оплату за газ в рублях.

«Укрепление рубля сделало его самой успешной валютой на международных валютных рынках на сегодняшний день, обогнав бразильский реал, который ранее возглавлял список. С начала этого года рубль укрепился по отношению к доллару примерно на 3%», — отметил автор статьи.