Рубль стал одной из самых изменчивых валют мира
Первое место по статическому показателю, который характеризует тенденцию изменчивости цены, занял мексиканский песо.
Вмененная волатильность рубля, которая рассчитана из цен опционов за три месяца, составляет 24,9%, а песо — 26,5%, пишет РБК.
Колебания на рынке начались 6 марта, уточнила «Газета.ru». Это связано с разрывом соглашения в ОПЕК+ и пандемией коронавируса. На фоне очередного обвала курс рубля также пошел вниз по отношению к доллару и евро. На сегодняшний день доллар стоит 82 рубля, а евро взлетел до 90 рублей, правда потом отыграл до 88 рублей.
Накануне майские фьючерсы на нефть WTI во время торгов упали до 25,52 доллара за баррель. В то время как цена на эталонную нефть Brent 18 марта опустилась ниже 28 долларов за баррель.
Уже сегодня стоимость нефти Brent с поставкой в мае 2020 года возросла на 6%, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.