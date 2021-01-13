Рубль стал лидером среди недооцененных валют по «индексу бигмака»

В обновленной версии «индекса бигмака» курс российского рубля к американскому доллару назвали сильно заниженным. Эксперты считают, что стоимость валюты США не должна превышать 24 рубля.

Специалисты журнала The Economist представили новую версию рейтинга, внимание на которую обратил сайт РБК. За основу «индекса бигмака» взята гипотеза об одинаковой стоимости товаров во всех странах мира. Если же такого не происходит, то курс местной валюты либо слишком высок, либо занижен.

Экономисты заметили, что за бигмак в США в январе 2021 года платили в среднем 5,66 доллара. В России его цена равняется 135 рублям. Чтобы уравнять стоимость бургеров, курс доллара должен составлять 23,58 рубля. В реальности он дороже в три с лишним раза.

Курс рубля эксперты, опираясь на установленную в РФ стоимость доллара, сочли заниженным на 68%. Они отнесли российский рубль по этому показателю к одной из самых недооцененных в мире валют. Обошел его только ливанский фунт, курс которого занижен на 68,7%.

Если взять другую методику расчета индекса, то в учет будет браться поправка на уровень ВВП страны на душу населения. И в этом случает курс рубля тоже занижен — на 47,3%. По ней российская валюта самая недооцененная в мире.

Предыдущая версия «индекса бигмака» вышла в июле 2020 года. «Дешевизна» курса рубля в новом рейтинге выросла: с 66,5% по «обычной» методике и с 43,6% — с поправкой на «подушевой» ВВП. Составители индекса сочли заниженной стоимость большинства мировых валют.