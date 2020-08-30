Западные эксперты считают, что курс российского рубля может снизиться на 6% по отношению к доллару и достичь отметки в 70 рублей за единицу. Они считают преувеличенными опасения ухудшения отношений между Россией и Белоруссией, а также усиления санкционной риторики.

Об этом, в частности, сообщил агентству деловых новостей Bloomberg аналитик из нью-йоркской инвестиционной компании Schroder Джеймс Баррино.

«Каким бы ни было влияние России на Белоруссию, оно скорее всего будет оказываться закулисно и вряд ли поспособствует продвижению темы повсеместных беспорядков, угрожающих выплеснуться за пределы страны», — приводит его мнение ТАСС.

Эксперт лондонской инвестиционной компании Finisterre Capital Дамьен Буче отметил, что рубль по отношению к концу июля подешевел еще больше. Он также признался, что ждет момента, благоприятного для скупки российской валюты. По его мнению, президент РФ Владимир Путин может и должен помочь Белоруссии, как дружественной стране.

«Я бы не трактовал это так, будто Россия перебарщивает и идет на конфронтацию с Западом», — подчеркнул эксперт.

Специалисты из банка Citigroup заявили, что инвесторы недооценивают реальную стоимость российского рубля.

Российские эксперты заявили, что курсы доллара и евро зависят от политической обстановки, поэтому рубль может укрепиться осенью после того, как улягутся волнения в Белоруссии.