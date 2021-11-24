Рубль снова вошел в топ-20 самых популярных мировых валют

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира. В октябре он повысил свою долю в международных расчетах до 0,2%. Причиной этому стал ряд факторов, заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль смог вернуться в рейтинг в октябре. Российская валюта оказалась вне списка в сентябре, когда уступила свою позицию венгерскому форинту. На ситуацию повлиял сразу ряд факторов, считает Карпунин.

«Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так, что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота», — пояснил эксперт РИА «Новости».

Он напомнил, что рубль является основной валютой на территории ЕАЭС. Также свою роль играет одна из самых высоких процентных ставок рубля по сравнению с другими мировыми валютами.

В октябре самой популярной валютой был доллар. Сразу за ним шел евро, а замыкал тройку лидеров рейтинга фунт.