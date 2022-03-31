Рубль снова укрепился к доллару и евро

Курс доллара по итогам 31 марта снизился до 83,2 рубля, потеряв 1,3 рубля. Евро тоже сдал позиции, подешевев на 1,65 рубля — до 92,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

У национальной российской валюты, по мнению экономистов, довольно неплохие перспективы. В ближайшем будущем курс рубля к доллару должен вернуться к докризисному уровню.

Инвестор из США Адам Таунсэнд отмечал, что санкционный удар рубль отыграл. Уровень инфляции в РФ ниже, чем в ЕС и странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Летом резервы ЦБ разморозят на фоне выплаты годовых дивидендов в июле–августе. Иначе инвестиционные фонды останутся без прибыли.