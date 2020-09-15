Рубль резко приобрел популярность во втором квартале при трансграничных переводах. Однако пока все равно физлица отправляют деньги в Россию в основном в долларах.

Как написало агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центробанка, доля американской валюты за апрель–июнь выросла до 58,1% в переводах из-за границы. При этом люди также стали больше делать выбор в пользу рубля (до 18,8%), тогда как доля евро опустилась до многолетнего минимума в 20,7%.

При транзакциях из России рубль стал популярнее на 5,4% до 25,9% за счет снижения доли доллара до 45% и евро до 22,9%.

Всего за второй квартал физлица перевили из России 8,6 миллиарда долларов, что на 15,7% меньше показателя первого квартала. Меньше американской валюты стало поступать и в страну — на 12% до 5,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, евро и доллар показали ослабление к российской валюте на открытии торгов Московской биржи. Курс доллара снизился на 30 копеек и составил 74,97 рубля. Евро опустился на 14 копеек, до 83,19 рублей,