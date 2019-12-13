Рубль продолжил расти

Последние два дня курс рубля продолжает расти по отношению к доллару и евро. По состоянию на 13 декабря за американскую валюту просят 62,38 рубля.

ЦБ опубликовал курс валют на 12 декабря Подробнее

Согласно данным Московской биржи, к 13:40 курс доллара составляет 62,38 рубля.

Вечером 12 декабря он опустился до отметки в 62,7 рубля, а днем ранее стоимость валюты колебалась от 63,55 до 63,6 рубля.

Курс евро также заметно упал. Сейчас его значение составляет 69,74 рубля, которое стало самым низким с марта 2018 года.

По словам специалистов, российская валюта смогла укрепиться благодаря резкому росту цены на нефть. Также этому поспособствовали ослабление доллара и приток средств в российские долговые бумаги.