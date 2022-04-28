Рубль привяжут к золоту. Россия начала разработку двухконтурной валютно-финансовой системы

В России будет внедрена двухконтурная валютно-финансовая система, рассказал журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Она предполагает привязку рубля к золоту и валютным ценностям, сообщила «Российская газета».

«Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — объяснил Николай Патрушев.

Новую модель предложили ученые, сейчас группа экспертов занимается ее проработкой. Предполагается, что будет определена стоимость рубля — он будет обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями. Таким образом авторы проекта рассчитывают привести курс рубля в соответствие с реальным паритетом покупательной способности.

Давая оценку этой системе доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов напомнил газете «Известия», что такая идея не нова, ведь в Российской империи после реформ Витте в обращении были и золотые, и бумажные рубли, нечто подобное можно было наблюдать и в СССР в период НЭПа.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заметил, что после действий стран Запада стало очевидно, что курс рубля больше не может обеспечиваться традиционным способом, озвученная Николаем Патрушевым валютно-финансовая система и есть необходимый для решения этой проблемы новый путь. В случае успешного проведения реформы курс рубля резко укрепится.