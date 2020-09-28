Эксперты рассказали, когда рубль прекратит дешеветь

Российская валюта продолжает бить антирекорды — в понедельник курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Эксперты отметили, что такая картина продлится до конца года. Укрепления рубля стоит ожидать в следующем году.

Как сообщает газета «Известия», причины ослабления национальной валюты в основном внешние — ухудшение эпидемической обстановки, ожидание новых санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального и Белоруссии, приближение президентских выборов в США, обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. В прошедшие выходные добавился еще один фактор — конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

По мнению аналитиков, из-за неопределенности на рынках до конца года возможен широкий диапазон показателей от 73–75 до 80–85 рублей за доллар. Вместе с тем сейчас покупать валюту эксперты не рекомендуют.

«Пик ослабления нацвалюты будет достигнут уже в скором времени и в 2021 году нас ждет новая волна укрепления», — считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

По мнению экономистов, курс доллара и евро переоценен и неизбежно пойдет вниз. При оптимистичном сценарии это может произойти уже к концу года.

В понедельник вечером курс евро превысил 92 рубля. В последний раз такие показатели были в 2016 году.