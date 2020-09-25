Рубль показал рост к доллару и евро

По информации аналитиков, курс доллара упал на 28 копеек. Его стоимость составила 76,86 рубля. Евро уменьшился на 35 копеек, до 89,70 рубля.

Ранее Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько рассказал, что экономика США упала по причине пандемии коронавируса в три раза больше, чем европейская. Именно поэтому инвесторы стали частично переходить от доллара к евро